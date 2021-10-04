أثار مغني الراب الفلسطيني شب جديد وزميله المصري مروان بابلو، موجة كبيرة من الغضب في مصر وعدد من الدول العربية، بسبب واقعة تغيير كلمات ابتهال ديني.

وفي التفاصيل، فقد ظهر خلال الحفل مطرب راب فلسطيني يدعى “شب جديد” ليقدم فقرة بصحبة مروان بابلو، لكنه قدم الابتهال الديني الذي يحمل اسم “مولاي” للنقشبندي.

واستبدل مطرب الراب الفلسطيني كلمة “مولاي” وجعلها “مروان”، وهو الأمر الذي أثار حفيظة وغضب نقابة الموسيقيين، باعتبار ما جرى استهانة بالدعاء وأفرغه من محتواه الأخلاقي، وجعله وكأنه عن ذات المؤدي، بالإضافة إلى ما احتواه فيديو الحفل من ألفاظ خارجة.

وبعد موجة الغضب الواسعة، قدم “شب جديد” اعتذاره عن تحريف ابتهال النقشبندي قائلا “اقدم اعتذاري للشعب المصري ولجمهوري الحبيب والامة الاسلامية ونقابة الفنانين وبالاخص لصديقي وحبيبي مروان بابلو”.

ووصف “شب جديد” ما حصل بأنه سوء تفاهم وسوء تقدير وقلة حنكة وخبرة في التعامل مع الجمهور قائلا “لم اتخيل في اي لحظة ان هذا الموضوع هالقد حساس بل على العكس اعتبرته سيكون تعبيرا على احترامي لهذه الثقافة”

يذكر أن نقابة الموسيقيين المصريين أصدرت قرارا بمنع التعامل مع مطرب الراب مروان بابلو، خاصة وأنه ليس عضوا من أعضاء النقابة، وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد.