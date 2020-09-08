شهد موقع تويتر سجالاً حادّاً تطور الى تبادل للشتائم بين الفنان اللبناني رامي عياش ومواطنه المخرج ناصر فقيه، بعدما علّق الأخير على خبر بعنوان “رامي عياش يستعد لطرح أنا ثائر وداليدا عياش تبكي تأثراً”، بالقول: ” بِكيِت هي وبالطيارة الخاصة او بس نزلوا عالارض؟”.وسرعان ما ردّ رامي عياش على تساؤل ناصر فقيه الساخر بتغريدةٍ جاء فيها: “الارض بتشبه اخلاقك. بيندعس عليها”.

ولم ينته السجال الحاد بين عياش وفقيه عند هذا الحدّ، بل ردّ الأخير فكتب: “اذا هيك صار مستوى الحديث يا عياش، لكن انت واخلاقك واغانيك وصرمايتي سوا، منيح هيك؟ من ايام ما كذّبت عالناس انو معك سرطان لتبيع كم حفلة بالزايد وضحت قديش انت فنان خلوق وانساني!”.

اذا هيك صار مستوى الحديث يا عياش، لكن انت واخلاقك واغانيك وصرمايتي سوا، منيح هيك؟ من ايّام ما كذّبت عالناس انو معك سرطان لتبيع كم حفلة بالزايد وضحت قديش انت فنان خلوق وانساني! https://t.co/uffIssvXYh — Nasser Fakih (@fakihn) September 7, 2020

وقد تدخلت الاعلامية منى ابو حمزة في محاولة منها لحل الخلاف فعلقت قائلة: “بتمنى هالسوء التفاهم ينجلي. داليدا نجت من الموت مع فوق الأربعين قطبة وكان في جثّة جنبها. من الطبيعي تتأثر وهي المعروفة بإنسانيتها. ناصر إنت صديق وقيمة ورامي قامة مش وقتها نهشم ببعضنا. تنيناتكم عزيزين بتمنى وبرتجيكم برحمة الضحايا، إنه تنمحى هالتغريدات”.