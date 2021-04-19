وقع الفنان أحمد فهمي ضحية للمقلب الذي يُنفّذ ضمن برنامج “خمس نجوم” الذي يقدّمه خمسة من النجوم على قناة MBC مصر، بعد إقناعه بأنه يشارك في إعلان مسابقة سيارات مع الفنانة غادة عادل.

وأثناء مطاردة بين السيارة التي كان أحمد فهمي يقودها وفيها أيضاً غادة عادل وسيارة أخرى، اصطدمت الأخيرة بمبنى وحدث انفجار، فاشتعلت النار في السائق، واتهموا فهمي بالتسبّب في وفاته، فتشاجر الأخير مع الممثلين والحرّاس الشخصيين، الذين طلب منهم التحفّظ عليه، وعندما بدأت غادة في زيادة التوتر في الموقف واستفزاز فهمي، صرخ فيها قائلاً: “ممكن تخرسي”.

واتصل فهمي بشقيقه، الفنان كريم فهمي، لنجدته من هذا الموقف، من دون أن يعرف أن كريم هو أحد المشاركين في تدبير المقلب.”خمس نجوم” برنامج مقالب يُعرض على قناة mbc، يقدّمه خمسة من نجوم الفن وهم: كريم فهمي ومصطفى قمر ومحمد الشرنوبي وغادة عادل ونور اللبنانية، ويعتمد على إيقاع أحد النجوم في ورطة يعدّها له أحد مقدّمي البرنامج ويكون قريباً منه.