ردت الفنانة الكويتية شجون الهاجري على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب مشهد رقصها على أغنية “بانو بانو” لـ سعاد حسني في مسلسل “ملاك رحمة” الذي عرض مؤخراً على منصة شاهد، وخاصةً إنتقاد مي العيدان للمشهد.

وقالت شجون الهاجري، خلال لقاء مع برنامج “ET بالعربي”، ردا على سؤال “ما يعنيني ابدا اذا الكلام جارح ما يعنيني اما اذا كان الكلام نقد جميل ويستاهل اني اسمعه واتعلم منه على عيني وراسي وبعدين مي العيدان بنت ديرتي ودرست وعندها شهادة بالنقد هي ممكن شايفة انه اللي هي قاعدة تقوله صح”.

وعن دورها في مسلسل “ملاك رحمة”, قالت شحون الهاجري: “هذه من اصعب الشخصيات التي قدمتها ومن اجمل المشاهد اللي انا قدمتها وتعبت عليها ربي لك الحمد”.

وقد تفاعل المتابعون مع طريقة رد شجون الهاجري بايجابية حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “صراحـه ماكنت. أحب تمثيل شجون بسسسسسس الحين كثير أحترمتها لانها فعلاً محترمة و مجتهدة وأيضاً أنسانة قوية وكثير لطيفة ربي يوفقها ” و “شجون فنانة مبدعة ..باين انها متصالحة مع نفسها ومهذبة ومحترمة ..من سوريا كل الحب والاحترام ”.

وكانت مي العيدان قد شنت هجوما ناريا على شجون الهاجري حيث تعمدت التحدث عنها بصيغة المذكر قائلة “شجون دايما عندها إنها هتكسر الدنيا، لكن فيه مبالغة وايد، ومنها سالفة الرقصة، والناس دخلت تقولي وين وصلنا بهذا الرقص، فكنت عايزة أقولكم اعتبروها أخوكم الصغير يعني!، واللي قال لما حطيت فرق الثرا عن الثريا وزعلوا، فدي وجهة نظر، والرقصة اللي رقصتها إيه اللي دخلها ببانو بانو.. سعاد حسني لما رقصت على الأغنية ما كانت ترقص، كانت تسوي حركات وعايزة تبين إنها مجروحة.. مكانتش بترقص.. هي كانت تقصد جربت ابن بلدها واتخدعت فيه”.