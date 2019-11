شذا حسون عن قضية صبا المهداوي: “ستكون قضيتي بشكل شخصي”

View this post on Instagram

صبا المهداوي ستكون قضيتي بشكل شخصي اطلقوا سراحها إنسانة هدفها تدعم اولاد بلدها … انخطفت البارحة و الى الان مختفية .. السكوت عن اختفاءها ضرر لكل شخص فينا لان باجر اي شخص منا ممكن يتعرض لنفس الحالةً … حملة لإطلاق سراحها #صبا_المهداوي #العراق_ينتفض #اطلقوا_سراح_صبا✌️ @unhcr_arabic @unhcr_iraq @unitednations_arabic