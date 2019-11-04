شذا حسون عن قضية صبا المهداوي: “ستكون قضيتي بشكل شخصي”

اعلنت الفنانة العراقية شذا حسون تضامنها مع الناشطة والمسعفة صبا المهداوي والتي اثار اختطافها بعد مغادرتها ساحة التحرير موجة غضب كبيرة.
ونشرت شذا حسون صورة صبا المهداوي، عبر حسابها على انستغرام، وعلقت كاتبة: “صبا المهداوي ستكون قضيتي بشكل شخصي اطلقوا سراحها إنسانة هدفها تدعم اولاد بلدها … انخطفت البارحة و الى الان مختفية”.
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صبا المهداوي ستكون قضيتي بشكل شخصي اطلقوا سراحها إنسانة هدفها تدعم اولاد بلدها … انخطفت البارحة و الى الان مختفية .. السكوت عن اختفاءها ضرر لكل شخص فينا لان باجر اي شخص منا ممكن يتعرض لنفس الحالةً … حملة لإطلاق سراحها #صبا_المهداوي #العراق_ينتفض #اطلقوا_سراح_صبا✌️ @unhcr_arabic @unhcr_iraq @unitednations_arabic
وتابعت شذا حسون: “السكوت عن اختفاءها ضرر لكل شخص فينا لان باجر اي شخص منا ممكن يتعرض لنفس الحالةً … حملة لإطلاق سراحها”.
وكانت والدة صبا قد ناشدت السلطات العراقية وكل من يهمه الأمر بإعادة ابنتها، مؤكدة أنه ليس لصبا أي انتماءات سياسية أو حزبية.