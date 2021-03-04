تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للفنانة العراقية ​شذى حسون​ وهي تحتفل بعيد ميلادها الأربعين في دبي وسط عدد من أصدقائها، منهم دكتور التجميل اللبناني نادر صعب وزوجته الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، وكانت بدورها قد واكبت متابعيها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي بالخطوات التحضيرية التي قامت بها، وتحضير نفسها وإطلالتها التي عمدت فيها للظهور بفستان أسود قصير مكشوف الصدر وتسريحة شعر فريدة إضافةً إلى ماكياج بألوان ترابية ناعمة، لكن فستانها عرضها للكثير من الإنتقادات إذ إعتبر البعض أنه غير مناسب لعمرها.

وكانت شذى قد فاجأت جمهورها مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي بظهورها بالحجاب اسود اللون. ولم تذكر حسون سبب قيامها بارتداء الحجاب بل اكتفت بالتعليق على الصورة التي نشرتها عبر حسابها في انستغرام بالقول “لو بعد حين”.





