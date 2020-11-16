انتشر عبر عدد من الصفحات المعنية بأخبار المشاهير في إنستغرام مقطع فيديو للفنانة العراقية شذى حسون تظهر فيه بإطلالة “جريئة”، بحسب ما أكده رواد السوشال ميديا.

وظهرت حسون في الفيديو مُرتدية فستانا باللون الأخضر الفستقي مزركشا بالورود تميز بياقته العالية وأكمامه الطويلة.













وعلى الرغم من احتشام الفستان من الأعلى، إلا أنه جاء بقصة أكثر انكشافا في الجزء السفلي؛ إذ بدا قصيرا مع فتحتين من الجانبين كشفتا عن فخذيها بشكل واضح.

وأمسكت حسون بيدها “حقيبة كلاتش” من لون الفستان، فيما تركت شعرها الطويل منسدلًا بتسريحة غير متكلفة.

وبعيدًا عن تصميم الفستان في الجزء السفلي، كان هناك انتقادات بسبب ضيق الفستان في القسم العلوي بشكل كبير من ناحية الصدر، حيث بدا وكأنه صغير عليها، بحسب ما وصفه المتابعون.

وأثارت هذه الإطلالة ردود فعل واسعة؛ ففي الوقت الذي تغزل بها عدد كبير من المتابعين، حظيت شذى بعدد لا يحصى من الانتقادات السلبية والشتائم.

ومن بين التعليقات: “ليش هيك يا ناس ليش. شو الايحاءات والاغراءات. صرت اخجل والله”، “والله الوحده تستغرب وتتساءل شاللي تستفيد منه البنت إذا تعرت وعرضت جسمها بهالشكل حتى لوغضينا النظر عن الدين جسمك له حرمة وخصوصية كيف تستعرضينه بهالشكل جدام اللي يسوى واللي مايسوى”، “لابسه من غير ملابس”.

وكانت حسون قد تعرضت منذ فترة قصيرة للانتقاد بسبب إطلالتها في حفل عيد ميلاد الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، التي تربطها بها علاقة صداقة قوية؛ إذ ارتدت حينها فستانا أبيض، وصف بالجريء أيضا، خاصة لكشفه عن منطقة الصدر.

وتقيم الفنانة العراقية في مدينة دبي الإماراتية وتربطها صداقة أيضا بالإعلامية السعودية لجين عمران، وكثيرًا ما تتشارك معها ومع مهيرة أيضا في الكثير من الصور والفيديوهات، التي تعبر من خلالها عن مدى قربهن من بعضهن.

يُشار إلى أن شهرة وانتشار حسون بدأت من برنامج المواهب الشهير “ستار أكاديمي” الذي حصدت فيه اللقب، لتكون أول متسابقة عراقية “أنثى” تفوز باللقب وذلك بالموسم الرابع من البرنامج بعد منافسة قوية مع عدد من المتسابقين.