نفذت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز مقلبًا طريفًا ضد المغنية العراقية شذى حسون، علقت عليه:”شوفوا المقلب اللي سويته في شذى بمناسبة كذبة أبريل”.

ووثقت عبد العزيز في البداية طريقة تحضير المقلب، الذي كان عبارة عن بالون مليء بالماء، وضعته في كأس وغطته بكريما لإخفائه، ليصبح على شكل قالب حلوى صغير، بعدها قدّمته لشذى حسون، مع سكين كي تقطعه وتتمنى أمنية.

وهيأت الإعلامية الإماراتية الأجواء مع صديقاتها على أنه احتفال بعيد ميلاد، وقمن بتأدية أغنية “Happy Birthday to You”، لتعلق شذى حسون:” اليوم آخر يوم بآذار” لتقوم بتقبيل الأولى لتعبر لها عن سعادتها.

وعندما قدمت مهيرة الكأس الصغيرة لشذى، قامت الأخيرة بتقطيع ما بداخلها ظنًا منها أنها قطعة حلوى، إلا أن البالون انفجر بين يديها، وانسكب الماء مع الكريما على جسدها وسط اندهاشها وضحك صديقاتها.

وقد انفعلت شذى حسون على مهيرة عبد العزيز بعد المقلب لتعلق قائلة: “أنا بكرهك”، لترد مهيرة بدورها :”أعرف انك تحبيني”.

وحظي مقطع الفيديو بردود فعل واسعة بين المتابعين، وسط إشادة بفكرة مقلب مهيرة عبد العزيز الطريف، وجاء في التعليقات:”محترفة”، “أجمل مقلب”، “والله وحشتني شذا وانتي كمان وحشتينا”، “فكرة حلوة”، “رح انفذ المقلب بصاحباتي”.