بعد ان تحدثت الفنانة ​إليسا​ عن الأمومة، من خلال منشور كتبته على صفحتها الخاصة قالت فيه: “أنا كان عندي هاجس إنو كون إم، بس مع مرور الوقت، بطّل عندي هالهاجس، لأنو لقيت إنو دوري كامرأة وكمؤثرة أهم بكتير من إنو كون إم بس، واكتشفت إنو تأثيري طال آلاف الأشخاص”.

وعلّق المخرج ​شربل خليل​ على منشورها بالقول: “سامعة بإم 44؟”

بدورها ردّت إليسا عليه قائلة: “ما فيي قول غير انك عوني”.

وشكّل هذا الأمر جدلا كبيرا بين الجمهور على موقع التواصل الاجتماعي.

ما فيي قول غير انك عوني pic.twitter.com/ZvFReYUIeT — Elissa (@elissakh) March 26, 2021

أنا كان عندي هاجس إنو كون إم، بس مع مرور الوقت، بطّل عندي هالهاجس، لأنو لقيت إنو دوري كامرأة وكمؤثرة أهم بكتير من إنو كون إم بس واكتشفت إنو تأثيري طال آلاف الأشخاص#ElissaThePodcast @Anghami — Elissa (@elissakh) March 24, 2021