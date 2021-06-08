أجرى الفنان ” شريف دسوقي ” مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية مع الإعلامي ” عمرو أديب ” كشف من خلالها عن تطورات حالته الصحية بعد عملية بتر ساقه التي كان قد أجراها مؤخرا .

وحرص شريف دسوقي في بداية حديثه على توجيه الشكر لكل من سانده في أزمته واصفا ما حدث معه من دعم ب ” مظاهرة حب ” وجميع المسئولين الذين قدموا الرعاية اللازمة .

كما وجه دسوقي رسالة إلى الشباب على خلفية ما مر به فقال : ” كل اللي عايز أقوله لكل شبابنا مفيش حاجة اسمها خلاص خلصت كده وايأس وأقعد في البيت وأطول دقني وأقول خلاص راحت عليا مفيش حاجة اسمها كده .. أنا مكمل وولادي في الوسط عارفين كويس إرادة شريف يعني إيه ” .

وتابع متحدثا عن وضعه وخططه القادمة : ” إن شاء الله أنا راجعلكو أدوني فرصة بس أعمل فترة العلاج الطبيعي واركب الجزء اللي هعمله مع الدكاترة .. أنا شغال بروفات حالياً بحضر شغلي دلوقتي وبيبعتولي الورق بدل ما أنا قاعد في المستشفى عندي وقت كتير .. قدامي بالظبط مش أكتر من 25 يوم ” .