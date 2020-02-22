شريف سلامة يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته داليا مصطفى

استضافت المذيعة ” إنجي علي ” في برنامجها ” أسرار النجوم ” الذي تقدمه على إذاعة ” نجوم إف إم ” الفنانة ” داليا مصطفى ” .

وشهدت الحلقة مداخلة هاتفية للفنان ” شريف سلامة ” زوج داليا مصطفى كشف من خلالها عن حقيقة ما تردد مؤخرا حول انفصاله عن زوجته .

وأكد شريف سلامة على أن كل ما قيل حول هذا الأمر لا يمت للحقيقة بصلة ونفاه نهائيا وما هو إلا مجرد شائعات سخيفة يطلقها البعض .

كما عبر عن حبه الكبير لزوجته قائلا : ” داليا مش بس زوجتي دي أمي وأختي وصاحبتي وحبيبتي وكل حاجة .. إحنا بينا عشرة كبيرة جدا جدا ومن قبل الجواز كنا سنين طويلة صحاب الموضوع أكبر من زوج وزوجة ” .

وتابع : ” بالنسبة للشائعات أنا طول عمري ما بردش بصراحة مبتفرقش معايا ولا أنا ولا هي .. الحاقدين ما بيصدقوا يلاقوني علشان أنا مش بتاع سوشيال ميديا ومبظهرش كتير ” .

وأضاف شريف سلامة إنه يحب الجدية في عمله والتركيز به ويتجنب الكثيرين في المجال حتى يتجنب مشاكل الفن ويبتعد عن الشائعات .

وأشار إلى أن أسعد لحظات حياته تكون مع انتهاء العمل وسماع الموسيقى برفقة زوجته في المنزل قائلا : ” الموسيقى تلازمني دائما طول الوقت ” .