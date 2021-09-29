أجرى الفنان ” شريف منير ” مقابلة مع برنامج ” The Insider بالعربي ” علق من خلالها على حادث تعرض منزله إلى حريق في الأيام الماضية وطريقة تناول الصحافة لهذا الخبر .

حيث انتقد شريف منير الأخبار التي تناولت ما حدث لمنزله والتي اعتمدت على التهويل على حد وصفه وما تم تداوله حول أن المنزل قد احترق تماما .

فقال : ” أنا بلوم على الصحافة والمصادر اللي بتتكلم عن أي حدث بيحصل والتهويل الكبير لإن هما قالوا بيته اتحرق تماما .. ولا حد عارف حاجة ولا حد شاف حاجة ” .

وتابع : ” يعني إنتو بتحبوا الخراب؟ يعني إنت حابب تضخم الموضوع عشان تخرب الدنيا .. أولا ده بيخض الناس اللي حوالينا وأصحابنا وقرايبنا وقرايبنا وصحابنا اللي في بلاد تانية طبعا بيوصل لهم الخبر .. فده نوع من الصحافة السخيفة أنا مبحبهاش ” .

https://www.facebook.com/watch/?v=468583447526076&t=53

وكان الفنان شريف منير قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل ما حدث مرفقا ذلك بصور من آثار الحريق فكتب في منشور له عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي : ” الحمدلله .. قدّر ولطف .. سيجارة اترمت من مكان ما على سقف أوضة عندي في تراس البيت ” .

وتابع : ” شبت حريقة والحمدلله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق .. الحمد لله قدر الله وماشاء فعل .. وأشكر جيراني لوقفتهم بجانب زوجتي وبنتي إللي كانوا لوحدهم في البيت لإني بصور من ٧ صباحاً وده حصل وأنا مش موجود ” .