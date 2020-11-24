نشر الفنان المصري ” شريف منير ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” أعرب من خلاله عن غضبه واستيائه من الأخبار التي تم تداولها مؤخرا حول بطولته لفيلم سينمائي جديد مع مطرب المهرجانات ” حسن شاكوش ” .

وتناولت الأخبار أن الفيلم يحمل إسم ” الغربان ” ويجسد شريف منير به شخصية جنرال عسكري .

وعلق شريف منير على ذلك في منشوره قائلا : ” أكاذيب .. خبر غير صحيح وغير لائق ولا معقول ولا في مجرد فكرة أو كلمة حصلت في أمر مثل هذا العبث ” .

وتابع : ” لست أفهم إلى متى ستتبنى مواقع هذه الفبركات والأكاذيب والشائعات السخيفة لمجرد زيادة أعداد متابعيهم بلا ضمير أو نزاهة مهنية .. عيب عليكم ” .