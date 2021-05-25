استعاد الفنان ” شريف منير ” ذكريات كواليس تصوير مسلسل ” الزيبق ” فنشر صورة عبر حسابه على إنستجرام ظهر فيها برفقة الفنان ” كريم عبد العزيز ” الذي شاركه بطولة المسلسل .

وكتب شريف منير في تعليقه على الصورة : ” أنا وكريم بنتكلم في موضوع مهم جداً .. لا أنا ولا هو فاكرينه طبعاً .. وده كان في إسكندرية بين تصوير مشاهد مسلسل (الزيبق) .. كانت أيام حلوة ” .

وتابع مشيرا إلى عدم معرفته بمصير الجزء الثاني من العمل الذي تم الإعلان عنه في الحلقة الأخيرة من المسلسل قائلا : ” محدش يسألني الزيبق إمتى لإني زيي زيكوا .. بجد معرفش ” .

يذكر أن مسلسل الزيبق تم عرضه في عام 2017 وهو عن قصة حقيقية مأخوذة من ملف المخابرات العامة المصرية .. وشارك في بطولته : كريم عبد العزيز وشريف منير وريهام عبد الغفور وطلعت زكريا وإدوارد ومحمد شاهين وكارمن لبس وغيرهم .. ومن تأليف وليد يوسف وإخراج وائل عبد الله .