كشف الفنان المصري شريف منير عن خضوعه لجراحة من خلال صورة التُقطت له بينما يرقد على سرير في أحد المستشفيات، ونشرها عبر حسابه الشخصي في تطبيق “إنستغرام”.

وبدا شريف متعباً بعد الجراحة، وكشف تفاصيل عنها قائلاً: “عملية فتاء على الماشي كده الحمد لله”، وقدّم الشكر للطاقم الطبي والمستشفى.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة وانهالت عليه التعليقات والأدعية التي تمنّت له الشفاء العاجل.

من ناحية أخرى، يغيب النجم المصري عن السباق الدرامي الرمضاني لهذا العام، وكان قد قدّم العام الماضي مسلسل “ونحب تاني ليه” مع الفنانين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي.

يُذكر أن شريف منير كشف عن مشاركته في فيلم “السرب”، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، والذي يتناول قصة حقيقية عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية في ليبيا ضد تنظيم “داعش”.