نشر الفنان شريف منير عبر حسابه في “إنستغرام” مقطع فيديو ظهر فيه وهو يخضع لمسحة فيروس كورونا المستجد، والتي جاءت نتيجتها سلبية، وعلّق كاتباً: “عملت المسحة من باب الاطمئنان.. الحمد لله سلبي .. أوصيكم بالكمامة.. على فكرة كاميليا بنتي هي اللي صورتني من غير ما أعرف، علشان كده هتلاقوا مودي مكنش كويس. وأنا مابحبش التكشير.. بحب الضحك.. بس معلش هي جت كده”.

ويأتي إجراء شريف لمسحة كورونا بعد إعلان أكثر من فنان عن إصابته بالفيروس عقب عودته من الجونة لحضور فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

يُشار إلى أن الفنان شريف منير شارك في رمضان 2020 بمسلسل “ونحب تاني ليه‎”. من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، إنتاج “سينرجي-تامر مرسي”، ويشارك في بطولته عدد من ‏الفنانين، منهم؛ ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، كارولين عزمي، ‏سليمان عيد، إيمان سيد وبدرية طلبة‎