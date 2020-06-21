نشر الفنان المصري ” شريف منير ” مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” كشف من خلاله عن تعرض حسابه على موقع ” إنستجرام ” للقرصنة وسرقة الصور الخاصة به عليه .

وقال شريف منير في بداية حديثه منتقدا التعليقات التي هاجمت ظهوره في أكثر من مرة وبجواره العلم المصري : ” العلم اللي تاعب الناس العلم ده هيفضل ملازمني طول الوقت لغاية ما اتلف بيه وانول بيه القبر فمتتعبوش نفسكو في الموضوع والتريقة ” .

وتابع : ” فيه حرامية دخلوا على صفحة الانستجرام بتاعتي وسرقوا صورتي وأنا شايل علم مصر وصورتي وأنا شايل صورة محمد صلاح ومسحوا صورة بناتي اللي عملت الأزمة وسرقوا كل الحاجات اللي مش عاجباهم وسابولي الحاجات اللي على مزاجهم ” .

وأضاف : ” بقدم بلاغ تاني للنائب العام ومباحث الإنترنت وبقولهم خليكوا حواليا علشان فيه ناس حرامية بتسرقني وبتهاجم الصفحة وبتقول كلام فيه قذارة وسفالة تاني .. لكن أنا مبخافش وهفضل على موقفي ومش هستسلم ” .