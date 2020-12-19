نشر الفنان شريف منير على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صورة جمعته بزوج ابنته أسما، الفنان محمود حجازي، حيث مازحه في تعليق طريف قال فيه: “ماينفعش أبقى حماه ويبقى أطول مني كده”.

وتفاعل الجمهور مع الصورة مؤكدين انه يبدو أصغر منه سناً حيث علق بعض المتابعين بقولهم: “ما هو كمان مينفعش تبقى أصغر منه كده”.

يذكر أن آخر أعمال شريف منير على شاشة التلفزيون كان مسلسل “ونحب تاني ليه”، بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، وتم عرضه في رمضان الماضي.

كما كانت آخر أعماله السينمائية ظهوره كضيف شرف ضمن أحداث فيلم “الممر”، وهو من بطولة أحمد عز، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، ومن إخراج شريف عرفة.

وكانت آخر أعمال حجازي مسلسل “لما كنا صغيرين”، الذي عُرض في رمضان 2020، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، بطولة محمود حميدة وخالد النبوي وريهام حجاج ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسى.