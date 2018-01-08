شريهان: انستغرام حذفت رسالتي الى عهد التميمي فن

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كشفت الفنانة المصرية شريهان إن إدارة موقع الصور Instagram حذفت الرسالة التي كتبتها للناشطة السياسية الصغيرة عهد التميمي.

استغلت شريهان حسابها الرسمي على موقع تويتر لتكشف في تغريدة لها ما فعلته إدارة موقع الصور الشهير، وأرفقت مع كلامها صورة من المنشور المحذوف.

وجاء في تغريدة شرياهان: “حَذَفَت إدارة الإنستجرام رسالتي لكي يا صغيرتي سناً. ولكنك كبيرة وعظيمة جداً إرادةً وصبراً وإصراراً وصموداً. صوتك هو الحق يا من قولت أن الاحتلال يمنعني من أني أحلم !!! صوتك هو الحق يا عهد، واللهم لا تجعلني أقول أو أؤيد أو أدعم غير الحق”.

وكانت شريهان قد نشرت عبر حسابها على انستغرام عددا من الصور للفتاة الفلسطينية وهي بين أيدي قوات الاحتلال، وعلقت بكلمات مؤثرة مهنئة إياها بالعام الجديد، ووصفتها بالخير والعهد والكرامة والصمود والعزة والانتصار للحق على الباطل داعية الله أن تسترد حقها في حياة كريمة وحرية لها هي والشعب الفلسطيني.