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شريهان تتمنى الشفاء العاجل لـ عادل امام… ورامي امام يؤكد: “مش كورونا”!

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شريهان وعادل امام

شريهان وعادل امام

تمنت الفنانة المصرية شريهان الشفاء العاجل لمواطنها الفنان عادل امام وذلك بعد الانباء عن تعرضه لأزمة صحية.

وكتبت شريهان عبر حسابها على تويتر: “اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية” وتابعت: “سلامتك 1000 مليون سلامه #عادل_إمام”.

وكان المخرج رامى إمام قد كشفت عن الحالة الصحية لوالده عادل إمام قائلا أنه يعانى من نزلة برد شديدة، وذلك خلال الكلمة التى ألقاها رامى عقب تسلم جائزة والده فى افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما فى دورته الـ 68، قائلا: “أنا سعيد جدا إنى موجود وسط ممثلين كبار، والحقيقة أستاذ عادل إمام عنده برد شديد جدا مش كورونا الحمد لله، وهو كان نفسه يكون موجود النهاردة وبيشكركوا على الحضور وبيشكر المركز الكاثوليكى على الجائزة”.

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