حرصت الفنانة المصرية شريهان على توجيه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على دوره في عرض مسرحية “كوكو شانيل” على منصة “شاهد VIP”.

وقالت شريهان من خلال تعليق على فيديو للاعلامي عمرو اديب من برنامجه الحكاية: “إسمحلي يا عمرو من خلالك أن أقدم رسالة إمتنان وتقدير وشكر إلى جميع القائمين على مجموعة قنوات ال mbc ومنصة شاهد وإلى الهيئة العامة للترفيه وصاحب قرار شراء وإمتلاك هذا العمل الذي أتمنى أن ينال إعجاب جميع السادة المشاهدين إن شاء الله…”.

.. إسمحلي يا عمرو من خلالك أن أقدم رسالة إمتنان وتقدير وشكر إلى جميع القائمين على مجموعة قنوات ال mbc ومنصة شاهد وإلى الهيئة العامة للترفيه وصاحب قرار شراء وإمتلاك هذا العمل الذي أتمنى أن ينال إعجاب جميع السادة المشاهدين إن شاء الله… https://t.co/p3ryNGyC5O — Sherihan (@Sherihan) July 10, 2021

وتابعت “لأن الحقيقه لولاه لا أعلم ماذا كان سيكون مصير هذه المسرحية خاصة بعد إنتهاء تصويرها منذ ثلاثة سنوات مضت وهذا حقيقي شيئ أكثر من مؤلم لأي فنان. لك مني كل الإحترام والشكر والتقدير .. المستشار تركي آل الشيخ”.

انتي نجمة كبيرة وتلك مكانتك الحقيقية وكل جمهورك من اليابان ل امريكا في انتظار العرض — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 12, 2021

بدوره رد تركي آل الشيخ على كلام شريهان بالقول “انتي نجمة كبيرة وتلك مكانتك الحقيقية وكل جمهورك من اليابان ل امريكا في انتظار العرض”.

يذكر أن مسرحية «كوكو شانيل» كتب نصّها مدحت العدل وينتجها جمال ويخرجها هادي الباجوري. أما إدارة التصوير فهي للفنان أحمد المرسي، فيما تولّى الديكور محمد عطية، والمونتاج أحمد حافظ، وصمم اللوحات الاستعراضية هاني أباظة، ووقّعت الأزياء ريم العدل.

وستطل شريهان في تسع لوحات استعراضية تجسّد فيها شخصية أيقونة الأزياء الفرنسية الراحلة كوكو شانيل (1883ـــ 1971) كما تشاركها المسرحية مجموعة ممثلين من بينهم أيمن قيسوني، أنجي وجدان وعماد إسماعيل.