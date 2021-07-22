بعد ما يقارب 20 عاماً من الغياب عن الأضواء و30 عاماً عن خشبة المسرح بسبب ظروف صحية، عادت النجمة المصرية شريهان الى المسرح بعرض يحمل عنوان “كوكو شانيل” (Coco Chanel) وهو عرض من إخراج هادي الباجوري ومستوحى من قصة مصممة الأزياء الفرنسية الشهيرة كوكو شانيل.

وجسّدت شريهان خلال العرض المسرحي شخصية أشهر امرأة عرفها عالم الموضة في القرن العشرين “كوكو شانيل”. وروت المسرحية قصة نجاحها وكيف استطاعت أن تبني المجد الذي وصل أصداؤه إلى العالمية.

ونجحت شريهان في إبهار جمهورها مجدداً من خلال تقديمها لوحات فنية راقصة ضمن أحداث المسرحية، بصورة أعادت محبيها لزمن تألق نجمة الاستعراضات والفوازير في الثمانينيات وحتى منتصف التسعينيات.

ووصف البعض عودة شريهان بأنهم استطاعوا من خلالها رؤية “المسرح ينبض مجدداً تحت أقدام النجمة الاستعراضية”، وقال آخرون إن العودة “تليق بشريهان بعد غياب بعرض مُبهر.. واستعادت كامل ألقها”.

بدورها علقت شريهان على الاصداء الايجابية لعودتها الى المسرح حيث علقت عبر حسابها على تويتر كاتبة: “لا أجد كلمات تساوي أو تقابل إحترامكم وحبكم وتقديركم لي إلا إن شاء الله الزيادة في العطاء.”.

لا أجد كلمات تساوي أو تقابل إحترامكم وحبكم وتقديركم لي إلا إن شاء الله الزيادة في العطاء. https://t.co/YZcmKEbQ4e — Sherihan (@Sherihan) July 22, 2021