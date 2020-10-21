توفيت يوم أمس أرملة الفنان المصري الراحل ​عمر خورشيد​، شقيق الممثلة المصرية ​شريهان​، التي نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت شريهان صورة للراحلة مع زوجها خورشيد، وعلّقت بالقول:”إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ في حبيبة أمي وحبيبتي.. زوجة أخي المرحوم”.

​دينا خورشيد​ هي سيدة أعمال لبنانية، والزوجة الأخيرة لخورشيد، تزوجها عام 1977 بعد انفصاله عن الممثلة المصرية ميرفت أمين، وعاش عمر خورشيد حياة سعيدة مع زوجته دينا التي تزوجها بعدما تزوج قبلها الفنانة مها أبوعوف.

استمر زواجها بعمر خورشيد، حيث قابلها فى لبنان أثناء تصوير أحد أفلامه، أحبها وتزوجها وكانت إقامتهما في مصر، دام زواجهما فترةً مستقرةً، وشهد تألق كل منهما في مجاله وعمله لكن في النهاية نشبت الخلافات وتعددت ولم يحدث الطلاق بالرغم من نيّة عمر لكن وافته المنية قبل أن يتمه.



