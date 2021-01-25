نشرت الفنانة ” شريهان ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” نعت من خلالها رحيل الداعية الدكتورة ” عبلة الكحلاوي ” التي وافتها المنية مساء أمس الأحد عن عمر يناهز 72 عاما متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد .

وكتبت شريهان في تغريدتها : ” رحلت الروح إلى خالقها .. رحل الجسد وبقي العلم والعمل وإحترامنا ودعائنا وحبنا جميعاً لكي وإلى أن نلتقي في الفردوس الأعلى إن شاء الله ” .

وتابعت : ” أعزي المجتمع المصري بجميع فئاته .. أعزي جمهورية مصر العربية ونفسي في وفاة الدّاعية والفقيهة الدكتورة المصرية عبلة الكحلاوي ” .

رحلت الروح إلى خالقها .. رحل الجسد، وبقي العلم والعمل وإحترامنا ودعائنا وحبنا جميعاً لكي وإلى أن نلتقي في الفردوس الأعلى إن شاء الله.



أعزي المجتمع المصري بجميع فئاته، أعزي جمهورية مصر العربية ونفسي في وفاة الدّاعية والفقيهة الدكتورة المصرية #عبله_الكحلاوى — Sherihan (@Sherihan) January 25, 2021