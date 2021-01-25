نشرت الفنانة ” شريهان ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” نعت من خلالها رحيل الداعية الدكتورة ” عبلة الكحلاوي ” التي وافتها المنية مساء أمس الأحد عن عمر يناهز 72 عاما متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد .
وكتبت شريهان في تغريدتها : ” رحلت الروح إلى خالقها .. رحل الجسد وبقي العلم والعمل وإحترامنا ودعائنا وحبنا جميعاً لكي وإلى أن نلتقي في الفردوس الأعلى إن شاء الله ” .
وتابعت : ” أعزي المجتمع المصري بجميع فئاته .. أعزي جمهورية مصر العربية ونفسي في وفاة الدّاعية والفقيهة الدكتورة المصرية عبلة الكحلاوي ” .