نعت الفنانة المصرية شريهان، عبر تغريدة على حسابها على تويتر، دينا خورشيد زوجة أخيها عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد،

وكتبت شريهان في تغريدتها:”إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ في حبيبة أمي وحبيبتي.. زوجة أخي المرحوم عمر خورشيد، دينا خورشيد”.

يذكر أن دينا هي الزوجة الأخيرة للفنان عمر خورشيد الذي تزوجها عام 1977 بعد انفصاله عن النجمة ميرفت أمين، وعاش عمر خورشيد حياة سعيدة مع زوجته دينا التي تزوجها بعدما تزوج قبلها الفنانة مها أبوعوف.

ودينا خورشيد هى سيدة أعمال لبنانية وقابلها عمر خورشيد فى لبنان أثناء تصوير أحد أفلامه حيث أحبها وتزوجها.

يذكر أن عمر خورشيد، رحل عن عالمنا في عام 1981 بعدما تعرض لحادث سيارة مروع بعد انتهائه من عمله في أحد الفنادق الكبرى، حيث كانت بصحبته زوجته اللبنانية دينا، والممثلة مديحة كامل.