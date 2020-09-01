نشرت الفنانة المصرية ” شريهان ” صورا للفنانة اللبنانية ” فيروز ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

والتي وجهت شريهان من خلالها رسالة إلى فيروز على خلفية زيارة الرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” لها بمنزلها في الرابية قرب أنطلياس بشمال بيروت .

فكتبت شريهان في تعليقها على الصور قائلة : ” فيروز الوطن .. السلام .. الحياة أنتي .. ستنهض ماسة العالم من جديد .. ستنهض بلادك وتُعلم العالم الدرس مرة أخرى من أول وجديد ” .

وتابعت : ” فهذا أنتم شعب الإرادة والكرامة ، الشموخ والإصرار ، الإنتصار والإعمار .. أنتم الإبداع والفن والحب .. لبنان الحضارة والتقدم وكل ماهو عظيم مبدع جميل وجديد ” .

وأضافت : ” حماكي الله ونصر شعبك ووطنك .. دعائي صلاتي قلبي وصوتي معكم ولكم ” .