نشر رئيس هيئة الترفيه المستشار ” تركي آل الشيخ ” تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر تضمنت البرومو الدعائي الجديد لمسرحية ” كوكو شانيل ” للنجمة المصرية ” شريهان ” والتي تعود بها إلى الأضواء بعد فترة غياب دامت لسنوات طويلة .

وظهرت الفنانة شريهان بالفيديو في مشاهد من المسرحية وهي داخل قفص المحكمة وتؤدي عرضا استعراضيا .

وكتب تركي آل الشيخ في تعليقه على المقطع : ” مين منتظر مثلنا .. العرض الذي سيشعل فينا ذكريات الزمن الجميل .. النجمة شريهان تعود بعد غياب 30 سنة عن خشبة المسرح .. هيئة الترفيه ” .

يذكر أن مسرحية كوكو شانيل من تأليف مدحت العدل وإنتاج العدل جروب وتقدم برعاية هيئة الترفيه السعودية ومن إخراج هادي الباجوري .. ويشارك في بطولتها كلا من أيمن القيسوني وإنجى وجدان وعماد إسماعيل .

مين منتظر مثلنا؟



العرض الذي سيشعل فينا ذكريات الزمن الجميل

النجمة #شريهان تعود بعد غياب 30 سنة عن خشبة المسرح#هيئة_الترفيه#ShahidVIP pic.twitter.com/mbspYQyOZ3 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 23, 2021