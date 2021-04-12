نشرت الفنانة المصرية ” شريهان ” مجموعة من التغريدات عبر حسابها على موقع تويتر وجهت من خلالها رسالة شكر إلى متابعيها وجمهورها .

فكتبت شريهان : ” هو العمر فيه كام ثانية ودقيقة وساعة أو شهر وعام لأعيش بكم معكم وبينكم .. أنا بعيش لحظة إنسانية صادقة .. لحظة إنحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعا ودون ترتيب ولا إستثناء ” .

وتابعت : ” لحظة انتظرتها كثيرا لرد جميل في رقبتي من سبتمبر 2002 .. مشاعري كلها متلخبطة لكن سعيدة ” .

وفي تغريدة أخرى قالت : ” كنت بكتب، بكتب وبكتب رسائل كتير لا يعلمها غير ربي وأبعت لكم وأحلم بثانية إحتضاني وإنحناءة شكر لكم جميعا ولكن كلها كانت من طرف واحد ” .

وأضافت : ” مكنتش عارفة إزاي أقدر اقولها لواحد واحد فيكم وبنفسي .. ولو عليا كنت عايزة أدخل بيت بيت وزقاق زقاق وشارع شارع وحارة حارة وكل حي ومدينة وقرية ” .

واستكملت شريهان : ” وفي هذه الأيام الكريمة وهذا الشهر العظيم عايزة اقولكم أنا متشكرة أكتر من جدا .. حبتوني احترمتوني احتضنتوني وبحبكم ودعائكم شفيتوني ولسه بتشفوني .. شريهان منكم وبكم ولكم للأبد .. حبكم حياة ” .

وفي الختام قالت شريهان : ” شكرا و 100 مليون إنحناءة شكر وقبلة على جبين كل واحد بداية من أصغر مولود ومواطن مصري وصولا لآخر إنسان في العالم .. شكراً ” .