وجهت الفنانة ” شريهان ” رسالة إلى الفنان ” صلاح عبد الله ” بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا بسبب إصابته بأزمة قلبية نقل على إثرها إلى المستشفى دعت له من خلالها بالشفاء وتجاوز هذه الأزمة .

فكتبت شريهان في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر : ” سلامة قلبك يا أنقى وأجمل الناس في قلبي .. سلامة قلبك يا مبدع يا غالي يا طيب .. أثق في إيمانك وعزيمتك وإرادتك القوية .. من فضلك قوم لنا بسرعة بألف سلامة ” .

وعلق الفنان صلاح عبد الله على تغريدتها بعدها بأيام فقال في تغريدة له : ” والله لسه شايفها يا شيري وبطمنك يا كوكو شانيل يا عبقرية يا رائعة إني الحمد لله في تحسن ملحوظ جداً ” .

وتابع : ” وبشكرك وبحبك قوي كلماتك غردت في شراييني بفرحة كبيرة .. روحي ربنا يحفظكً ويسعدك بقدر ما أسعدتيني ” .

لترد عليه الفنانة شريهان قائلة : ” طمنت قلبي عليك أنا متشكرة جداً .. قوم لنا بسرعة بإرادة ربنا وإيمانك وعزيمتك اللي أقوي منها مفيش .. قوم بسرعة من فضلك واملأ الكون فن وحب وخير وسلام ” .

وأضافت عربة عن رغبتها في التعاون الفني مع الفنان صلاح عبد الله : ” قوم عشان أنا محتاجة أفن بيك ومعاك فن عظيم مبدع راقي ومحترم مثلك يا نعم الإنسان والفنان .. الحمد والشكر لله ” .