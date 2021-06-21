وجهت الفنانة المصرية ” شريهان ” رسالة شكر وتقدير إلى المصور ” أحمد المرسي ” كاشفة من خلالها عن مساندته ودعمه لها منذ سنوات سواء على الجانب المهني أو الشخصي وأنه كان من أسباب عودتها إلى الساحة الفنية ومواجهتها للكاميرا .

فنشرت شريهان مجموعة من الصور من كواليس تصوير إعلانها ” مع بعض أقوى ” الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي وكتبت في تعليقها عليها : ” ربما يعرف الكثيرون هذا الرجل الأصيل والموهوب والمحترف ومع ذلك يجب أن أقول إنه أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلني قادرة على مواجهة أي كاميرا اليوم أمامكم جميعًا ” .

وتابعت : ” هذا الرجل هو مثال للنقاء والكرم والأمانة وأعظم صديق وأب والأهم من ذلك إنه فنان ومحارب مخلص في عمله من أجل الاهتمام الخاص بالتفاصيل والكمال .. إنه إيماني بحقيقة أن ما كان في يوم من الأيام لا يزال يحتل مكانته .. إنه أحمد المرسي وهذا يكفي .. لك كل إحترامي وتقديري وثقتي ” .

وأضافت شريهان : ” أحتاج لإعطاء لحظة تقدير كبيرة لهذا الإنسان وسط تعرّيفكم جميعًا بالتدريج على أكثر الأشخاص دعمًا في حياتي الشخصية والمهنية .. هذا الرجل الذي منحني القوة بطرق قد لا يدركها لكنه الرجل الذي أكن له فخر لا ينتهي وسأظل أكبر داعمة له في كل خطوة في رحلته .. أنتَ رجل عظيم ومثال مشرف للإنسان المصري المبدع والفنان ” .