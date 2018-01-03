شعبان عبدالرحيم يدافع عن بطلة “بص أمك”… شاهد ماذا قال عنها!

شعبان عبدالرحيم يدافع عن بطلة “بص أمك”… شاهد ماذا قال عنها! فن

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دافع المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم عن المطرية ليلة عامر، صاحبة كليب «بص أمك»، مؤكدًا أنها «بنت غلبانة».

وقال «عبدالرحيم»، في مداخلة لبرنامج «العاشرة مساء»، مساء الثلاثاء، إنها كانت «بتغني كويس، وتلقى حد قال لها الأغنية هتكسر الدنيا وتتعرفي، فعملتها».

وأضاف المطرب الشعبي: «الأغنية ما ينفعش تدخل البيوت، ولا يسمعها العيال الصغيرة».

وتعرضت «عامر» لهجمة شديدة بعد أغنيتها المصورة «بص أمك»، وأعلن الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، شطب اسم المطربة من النقابة.

وأمرت نيابة قسم الجيزة، الثلاثاء، حبس المطربة 4 ايام على ذمة اتهامها بـ«خدش الحياء العام، والتحريض على الفسق والفجور».