شعبان عبد الرحيم يكشف عن السبب من وراء غنائه وهو جالس على كرسي متحرك

ظهر الفنان المصري ” شعبان عبد الرحيم ” مؤخرا وهو يغني جالسا على كرسي متحرك خلال إحيائه لحفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية .

وأرجع شعبان عبد الرحيم السبب في ذلك إلى تعرضه لكسر في القدم منذ حوالي شهر بعد إنزلاقه على الأرض في المنزل .. مما تسبب في حدوث كسر في قدمه وتركيب شرائح فيها .

ووفقا لجريدة ” الوطن ” المصرية أشار شعبان عبد الرحيم إلى إنه عندما تحدث معه أحد المسئولين في تنظيم حفلات موسم الرياض عن المشاركة بها رفض في البداية لعدم رغبته في الظهور والغناء وقدمه مكسورة .

إلا إنهم تمكنوا من إقناعه حتى وافق على ذلك قائلا : ” لكنهم أقنعوني أن أغني على كرسي وهذا شيء عادي يقوم به معظم المطربين وبالفعل وافقت وقدمت الحفل والحمد لله كان حفل ناجح ” .

ووجه شعبان عبد الرحيم رسالة يطمئن بها جمهوره على وضعه الصحي فقال : ” أحب أطمئن كل جمهوري الذي قلق بسبب جلوسي على الكرسي أنني بخير والحمد لله ” .