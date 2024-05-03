كشفت الفنانة مروة عبد المنعم عن سبب ارتدائها باروكة أثناء ظهورها الفترة الأخيرة ووزنها الزائد بشكل ملحوظ الذي أثار تساؤل متابعيها ومحبيها وجاء السبب صدمة لمتابعينها.

مروة عبد المنعم تصرح بارتدائها باروكة بسبب حالتها النفسية التي تسببت في تساقط شعرها

شاركت الفنانة مروة عبد المنعم عدة صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من بينهم صورة تكشف تساقط شعرها بشكل ملحوظ وكأنها مصابة بمرض ما، وصورة أخرى تبرز زيادة وزنها حيث وضحت أنها وصلت إلى 70 كيلو.

وعلقت على الصور بكامات مؤثرة تكشف من خلالها معاناتها خلال الفترة الأخيرة وتفاصيل حالتها النفسية وبعض الانتقادات التي تعرضت لها بسبب شكلها مُشيرة إلى تأثيرها عليها وقالت: “وأخيراً إفراج نهائي من الباروكة.. بعد دوامة نفسيه سيئه جدا دخلت فيها ..وصلتني ل٧٠ كيلو وسقوط شعري بالشكل ده ..”.

واستكملت: “اضطريت ألبس فيها الباروكة..وواحده واحده بدأت أفوق بفضل ربنا وأرجع لوزني وشكلي …لكن فضل شعري في الأزمه..وطبعا هو ماتعالجش بنسبه ١٠٠ في الميه ..بس أخدت الأمر بالإفراج عنه وتكملة العلاج عادي”.تساقط شعر مروة عبد المنعم”.

مروة عبد المنعم تكشف تعرضها لانتقادات بسبب شكلها

وتابعت مروة عبد المنعم حديثها كاشفة تعرضها للكثير من الانتقادات ممن حولها سواء أصدقائها أو أقاربها أو متابعينها مؤكدة على احساسها بالوجع والإهانة من هذه الانتقادات وقالت: “انا كان فيه ناس كتير بتقعد تقولي انتي لابسه باروكه ليه ..شكلك مش حلو فيها ..بس ماكنتش عايزه اقول وقتها ولا عايزه أتكلم، بس كان الكلام بيوجعني قوي ويزعلني علي نفسي جدا

الخلاصه ياجماعه ..محدش ينقد حد علي شكله، محدش عارف جوه الكواليس فيه ايه ..بلاش نقد وتعليقات.. دلوقتي انا أقدر أقول وأتكلم ولا أخجل”.

آخر أعمال مروة عبد المنعم

الفنانة مروة عبد المنعم، شاركت في بطولة مسلسل “بقينا اتنين“، مع النجمة رانيا يوسف، و النجم شريف منير.

مسلسل وبقينا اتنين تم عرضه في رمضان 2024، بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجي، نانسي هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي في موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضي، والعمل من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، إنتاج K media.

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