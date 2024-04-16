نشرت الفنانة هنا الزاهد صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت هنا الزاهد بإطلالة غريبة، مرتدية شميز باللون الأبيض ذات ياقة كبيرة الحجم، مع بنطلون واسع باللون الأسود، ونسقت معه جاكيت طويل مخطط بالأسود والأبيض.

هنا الزاهد بإطلالة غير مألوفة

واعتمدت هنا الزاهد على المكياج الصارخ، حيث وضعت اللون البيج في الشفاه مع الليب جلوس من نفس اللون، واختارت الماسكرا للرموش مع القليل من الايشادو اللامع.

وارتدت هنا الزاهد نظارة كبيرة الحجم خطفت الأنظار، وتركت خصلات الشعر الذهبي منسدلا بطريقة عفوية.

يواصل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، بطولة النجمين هشام ماجد وهنا الزاهد، تقدمه في تحقيق الإيرادات في موسم أفلام العيد، محتفظا بالمركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية، نظرا لفكرته المختلفة، متفوقا على كل الأفلام المنافسة.

إيرادات فاصل من اللحظات اللذيذة

إيرادات قوية حققها فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، طوال أيام إجازة عيد الفطر وجنى على مدار 6 أيام قرابة 27 مليونا و744 ألف جنيه، واكتفى على مدار الـ24 ساعة الماضية بتحقيق فقط 3 ملايين و396 ألف جنيه، ومن المتوقع أن تتصاعد إيرادات الفيلم الأيام المقبلة.

قصة فاصل من اللحظات اللذيذة

تدور أحداث فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد خلاله هشام ماجد شخصية مهندس معماري متزوج من هنا الزاهد، ويعيشان معا حياة تعيسة، إلى أن يواجها مفاجأة تغير حياتهما، وتقلبها رأسًا على عقب.

أبطال فاصل من اللحظات اللذيذة

ويشارك في بطولة الفيلم كل من هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي.

ويسجل فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الثانى الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثنائى عرض فيلم “بضع ساعات فى يوم ما”، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.

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