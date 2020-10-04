وقعت أعمال شغب في حفل الثلاثي ” حسن شاكوش ” و ” عمر كمال ” و ” وديع الشيخ ” الذي أقيم بفندق كريستال في لبنان .

وذلك على خلفية خلاف حدث بين مجموعة من الشباب الحاضرين الذين كانوا قد حجزوا لحضور الحفل كل مجموعة على حدة فتلاسنوا مع بعضهم البعض ليتحول الخلاف إلى عراك بالأيدي .

وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو توثق أعمال الشغب التي وقعت في صالة الحفل التي تم تكسيرها بالكامل .. وأعرب المتابعون عن استيائهم واستنكارهم لما حدث .

https://www.facebook.com/fadi.elkhalek/videos/pcb.10222377440040236/10222377412679552/?type=3&theater