تظهر شقيقات النجمات العرب بصور معهن ويبدو الشبه كبير بينهن في الملامح الجمالية والابتسامة وحتى ان معظم شقيقات النجمات أصبحن في منافسة قوية مع شقيقاتهن على الشهرة والأضواء.

من المعروف أن علاقة الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة بعائلتها التي تعيش في أستراليا جميلة جداً، وتنشر دائماً دانييلا صوراً برفقة أفراد عائلتها.

شقيقة دانييلا رحمة

دانييلا رحمة لها شقيقة يعتبر البعض أنها تشبهها كثيراً في الملامح بينها البعض الآخر يعتبر أن لكل واحدة منهما جمالها لكنها متقاربتين.

وعادة ماتنشر دانييلا صور لها مع شقيقتها في مناسباتهم المختلفة أو أثناء قضاء عطلتهم من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكانت آخر صور جمعتها بشقيقتها دنيا وأولادها من أجواء إجازتهما في احد المنتجعات السياحية.

ولاقت الصور إعجاب كبير من الجمهور، اذ عبر كثيرون عن اعجابهم بجمال دنيا التي نافست شقيقتها دانييلا جمالا بالاضافة الى الاشارة الى عفوية الصور التي جمعتهما مع الاولاد.

وارفقت دانييلا الصور بتعليق باللغة الاسبانية كتبت بما معناه: “هيا الى البحر”.

وتفاعل المتابعون مع الصور اذ تركوت تعليقات لطيفة عبروا من خلالها عن حبهم لـ دانييلا وعائلتها.

دانييلا رحمة خارج السباق الرمضاني 2024

على جانب آخر تم تداول أخبار صحفية تفيد بخروج مسلسل قصي خولي ودانييلا رحمة من السباق الرمضاني لعام 2024، لكن لم يخرج أي فرد من صناع العمل ليؤكد أو ينفي هذا الأمر .

وكان المنتج جمال سنان كشف خلال تصريحات صحفية عن استعداد وتجهيز شركته ايغل فيلمز لمسلسل جديد، من بطولة النجم السوري قصي خولي والنجمة اللبنانية دانييلا رحمة، ولأول مرة سوف يجتمعان معًا في عمل واحد، وهو مسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي، ولم يتم تحديد اسم للعمل حتى الآن .

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