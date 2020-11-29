حلّ الفنان السوري “باسم ياخور”، ضيفاً علي “برنامج هذا أنا” المذاع على تليفزيون “أبو ظبي، وخلال اللقاء أجهش بالبكاء، بعد تلقيه رسالة من شقيقتيه “ديما” و “داليا” تعبران فيها عن فرحتهما بمشاهدته على الشاشة فى الأعمال الفنية.

وقال الفنان السوري خلال لقائها ببرنامج “هذا أنا” المذاع على تليفزيون “أبو ظبي”: إن “ديما” شقيقته الصغرى وهي مهندسة تعيش فى أمريكا منذ 15 عامًا، ومتزوجة من طبيب متخصص فى جراحة القلب”. وعبر عن أشتياقه لها حيث أنه لما يتسنى له رؤيتها منذ أكثر من عشر سنوات بسبب ظروف الحرب في سوريا .

كما تحدث شقيقته الثانية “داليا” و أكد أنها تعيش فى كندا حالياً، ودرست الأدب الفرنسي، وتتولى منصبًا مهمًا فى أحد البنوك الكندية، موضحًا أن شقيقتيه نماذج ناجحة، وأنه فخور بهما. وأوضح أنه قابلها آخر مرة منذ عام كامل. كما أوضح أنه يتألم كثيراً لأن أولادهم الصغار لا يعرفون بعضهم البعض بسبب ظروف العيش وبعد المسافات بينهم.

ومن المعروف عن الفنان السوري باسم ياخور حبه الشديد لعائلته، حيث أنه دائما ما يقوم بمشاركة جمهوره عبر حسباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي بالكثير من الصور التى تجمعه بهما في المناسبات المختلفة.

وفي السياق الفنى، بدأت تتضح صورة الاعمال التي سيشارك فيها باسم ياخور، ومنها ستعرض في شهر رمضان 2021 وأخرى خارج السباق المنتظر. فبعدما أعلنت شركتا I see media و «غولدن لاين» أن النجم السوري سيلعب بطولة «العربجي» (كتابة عثمان جحى وإخراج تامر اسحاق) في شهر رمضان،

كما ألتحق النجم بقائمة أبطال «مسلسل المنصة» الذي عرض منه أخيراً الجزء الأول على شبكة «نتفليكس» وبدأ التحضير للموسم الثاني منه. العمل المنتظر يضم باقة من النجوم السوريين وعلى رأسهم أويس مخللاتي ومكسيم خليل وباسم ياخور وعدد آخر من الممثلين الخليجيين. وتدور أحداث المسلسل في بلدان عربية عدة، ويجسد الصراع في حرب المعلومات والميديا المؤثرة في حياة الناس.