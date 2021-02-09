احتفلت الفنانة المصرية حلا شيحة، أمس الإثنين، بعقد قرانها على الداعية الإسلامي معز مسعود بأحد فنادق القاهرة المطلة على النيل، وسط حضور عدد قليل من أقارب العروسين.

ونشرت حلا شيحة، عبر ستورى حسابها بموقع “إنستجرام”، صورا برفقة شقيقاتها هنا ورشا ومايا شيحة خلال عقد القران، حيث أطلت بالفستان الأبيض ولكن بدون الحجاب الذي ظهرت به في الصور مع زوجها.







كما هنأت هنا شيحة، شقيقتها حلا عبر حسابها على انستغرام كاتبة: “تم عقد قران حبيبتي وأختي وروحي ونصفي الآخر حلا الجميلة قلبا وقالبا على الذي اختاره قلبها وأيده عقلها ..يا رب بارك لهما وبارك عليها، وأجمع بينهما في خير .بحبك قوي يا حلولا.. النهارده من أسعد أيام حياتي لأني شايفاكي مبسوطة.. يا رب دايما مبسوطة، بدعيلكوا ربنا يحفظكوا ويبعد عنكوا العين ويرضيكوا ويرضى عليكوا”.

كما ظهرت حلا شيحة أيضا في صور أخرى بالحجاب، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وقالت: “اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت أشارككم لحظات فرحتنا”.