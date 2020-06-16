أجرت ” منى عطية ” شقيقة الفنان الراحل ” أحمد زكي ” مداخلة هاتفية مع الإعلامية ” لبنى عسل ” في برنامجها ” الحياة اليوم ” المذاع على قناة الحياة .

والتي تحدثت من خلالها عن موقفها من المسلسل الذي أعلن الفنان ” محمد رمضان ” عن القيام بتجسيد حياة أحمد زكي به .

وقالت الحاجة منى شقيقة الفنان الراحل بإنها لم تستقبل أي طلب رسمي من قبل محمد رمضان بشأن رغبته في تجسيد شخصية شقيقها .. وأكدت على أنها لن توافق على تجسيد الدور إلا بعد قراءة السيناريو .

وأشارت إلى أن تفاصيل فترة الطفولة لأحمد زكي لا يعرفها أحد سوى عائلته ولابد من العودة إليهم وسؤالهم للتعرف على هذه التفاصيل .

وتابعت قائلة : ” والدتي أيام ما كنا مع أحمد في دار الفؤاد وفي أيامه الأخيرة وحاسة بده طلبت مننا نسجل الفترة دي وكل حاجة عن حياة إبني ومعانا سي دي بالأيام دي وهنقدر نفيد بالحااجات دي ” .

وعن الفنان محمد رمضان قالت : ” إحنا أهل أحمد زكي بنحبه بجد لإنه إنسان كويس وبيحب أحمد زكي وأهله وكان أول واحد عزانا ” .

يذكر إنه سبق وأعلن الفنان محمد رمضان عن استعداده لتجسيد حياة الفنان الراحل أحمد زكي عبر حسابه الشخصي ب ” إنستجرام ” من خلال مسلسل ” الإمبراطور أحمد زكي ” والذي سيعرض في رمضان المقبل لعام 2021 .