تداولت مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور للفنانة السورية “أصالة نصري” كانت قد نشرتها في وقت سابق علي أحد حسابتها الرسميه بالسوشيال ميديا، شهدت ظهور شقيقتها “ريم نصري” التي لفتت الأنظار بجمالها، وركّزت علي هذا الكثير من تعليقات المتابعين.

يُشار إلي أن الفنانة أصالة نصري تربطها بعائلتها روابط محبة وانتماء شديدة القوة وهذا ما تحرص علي أظهاره والحديث عنه دائما، ففي عام 1986 حين كانت نصري في السابعة عشر من عمرها، توفي والدها الملحن السوري مصطفى نصري، وقد كانت وفاته صدمة كبيرة لها واضطرت بعد وفاته أن تكون مسؤولة مع أمها عن رعاية أخواتها الأربعة: “ريم” و”أماني” و”أنس” و”أيهم”.

في سياقٍ آخر، وفي خطوة مفاجئة، نشرت أصالة عبر خاصية “ستوري” لحسابها الرسمي بإنستجرام، صورة شهدت ظهور نجلها مع نجل المطربة أنغام، الذان تربطهما علاقة صداقة، وكتبت نصري معلقة: “صورة حضارية”، وانتشرت الصورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي واعتبرها البعض مغازلة صريحة من أصالة للتصالح مع رفيقتها القديمة التي انقطعت حبال الود معها أثناء زواجها من طارق العريان، وبسبب الانفصال قد يكون تشكل لدى أصالة ميل للمصالحة.

وعلي الصعيد الفنى، روجت الفنانة أصالة نصري لأغنييتها “سوي” ونشرت صورة لها وعلقت عليها قائلة ” سوي واغواني زينه يالله الخيرة يالله الخيره ولا ظنيت ولا ظنيت ابد قلبي يعلن العصيان.. كلمات: قوس، ألحان: سهم ، توزيع: بشار سلطان”، وتفاعل معها الكثيرون من ممحبيها الذين أشادوا بأغنيتها وأشادوا أيضا بأغنتيها الجديدة “لا تستسلم” التي حققت خلالها نجاجا كبيرا خلال الفترة الماضية .