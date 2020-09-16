أحدثت زين كرازون، شقيقة الفنانة الأردنية ديانا كرازون، ضجة كبيرة عبر الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما قالته عن حفل زفاف الأخيرة.

وظهرت لهذه الغاية في مقطع مصوّر توجّهت من خلاله إلى من يتحدثون عن حفل الزفاف بالقول إنه ليس حفلاً بل فيديو كليب قامت ديانا بتصويره مع معاذ. وأضافت أنه لم يتبقَّ إلا تصوير المقطع الأخير من الكليب، وأن الفنانة ستعرضه على حساباتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ظهرت زين في جزء من الفيديو وهي تجلس في سيارة مشيرةً إلى أنها تتوجّه إلى المنزل برفقة نور وليث، وأن لا وجود لعرس بل مجرد فيديو كليب، ومؤكدةً أن التصوير استغرق مدة طويلة.

وأثار هذا موجة من الجدل في أوساط المتابعين الذين أبدوا حيرتهم متسائلين عما إذا كان ما شاهدوه عملاً فنياً أم أن ديانا تزوجت فعلاً؟ كما عبّر آخرون عن شعورهم بالغضب متهمين العائلة بالكذب. ومما كُتب في التعليقات: “والعيلة كلها مشتركه في الكليب يا كذبكم” و”يعني عادي يسووا كليب بس عرس لا؟ كله تجمع” و”شعلينه؟ سويتي عرس أو لا” و”يعني تزوجت ولا لا؟” و”تزوجت …هذا مو فديو كليب”.