شاركت الفنانة المصرية “زينة”، جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمقطع فيديو به مجموعة من الصور المجمعة لها مع شقيقتها “ياسمين رضا” هنئتها من خلاله بمناسبة عيد ميلادها، وأكد الكثيرين على تشابه ملامح زينة مع أختها ياسمين، كما أشاد المتابعين بجمال شقيقتها ونعومة ملامحها.

واررفقت زينة هذا المقطع بالتعليق قائلة: ” أسعد عيد ميلاد لكي يا شريكتى في حياتى.. اتمنى لكى كل السعادة في الدنيا.. وتبقى الابتسامة والفرح في حياتي.. بنحبك يا سمسمة أنا و زين وبوزو”. في إشارة إلي شقيقتها وتوأمها، كما توجهت بالشكر لمحبي الفنان تامر حسني الذين قاموا بإعداد هذا المقطع ونشره.

في سياقٍ آخر، تعرضت مؤخراً شقيقة الفنانة زينة الثالثه السيدة “نسرين رضا” إلى نزيف حاد في المخ انتقلت على أثره إلى أحد المستشفيات جراحة المخ والأعصاب بحي الشيخ زايد، حيث تقرر خضوعها للمتابعة من قبل الفريق الطبي المعالج، ورجح البعض أن تكون الإصابة بسبب الضغوط النفسية التي تعرضت لها نسرين في الفترة الأخيرة، حيث تنتظرها جلسة حاسمة في الصراع القضائي مع الفنان أحمد عز، بعدما قررت محكمة جنح مستأنف العلمين حجز حكم الاستئناف المقدم منها على حكم حبسهما وتغريمها مع شقيقها محمد ليوم 27 أغسطس المقبل في قضية الاعتداء على الفنان أحمد عز بفندق العلمين.

حيث قررت المحكمه سريعا النطق بالحكم، الذي سيكون واجب النفاذ فور صدوره، ومن المنتظر حضور شقيقي زينة نسرين رضا ومحمد رضا جلسة الاستئناف، وفي حال تخفيف الحكم أو الغائه سيتم الافراج عنهما من داخل قاعة المحكمة، بينما سيتم القبض على الأولى وترحيلها إلى السجن إذا تم تأييد حكم أول درجة بحبسها ستة أشهر مع الشغل، وبكفالة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ،

وسبق ان قضت محكمة جنح العلمين ببراءة الفنان أحمد عز من الاتهامات التي وجهت له من قبل نسرين شقيقة الفنانة زينة المعروفة بـ “مشاجرة فندق العلمين” وإلزامهما بالمصاريف.