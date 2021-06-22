حلت السيدة ” جيهان عبد المنعم ” شقيقة الفنانة الراحلة ” سعاد حسني ” ضيفة مع الإعلامي ” عمرو عبد الحميد ” في برنامجه رأي عام وذلك في إحياء الذكرى ال 20 على وفاة السندريلا .

وخلال اللقاء تحدثت جيهان عبد المنعم عن بعض التفاصيل الخاصة بحياة سعاد حسني ومنها علاقتها بالفنان الراحل ” عبد الحليم حافظ ” .. حيث أكدت على أن السندريلا كانت قد تزوجت من العندليب الأسمر عرفيا لمدة 6 سنوات .

فقالت : ” هي آخر وقت في حياتها قالت أنا اتجوزت أنا وعبد الحليم 6 سنين عرفي .. أول واحد في حياتها عبد الحليم وقف معاها كتير في الأول وبعد فيلم حسن ونعيمة هو اللي رشحها لفيلم البنات والصيف وكانت طالعة أخته .. كان تاني فيلم تعمله مع عبد الحليم وحبوا بعض واتجوزوا ” .

وتابعت شقيقة سعاد حسني : ” هما اتجوزوا في السر بيقولو عشان معجبيهم بس هو كان أشهر منها في الوقت ده وبعد كده هي بقت ممثلة مصر الأولى لمدة 12 سنة ولما كان عايز بعد كده يشهر الجواز هي رفضت وحست بالإهانة لإنه كان رفض الأول علشان معجباته .. وحصلت مشاكل وانفصلوا وكان بيغير عليها غيرة رهيبة ” .

وعن حادثة وفاة السندريلا وما يتردد حول انتحارها أشارت جيهان عبد المنعم إلى أن شقيقتها لم تنتحر ولكن تم قتلها وعلقت على ذلك قائلة : ” سعاد اتقتلت غدر ومعروف مين اللي قتلها ” .

وأضافت أن سعاد حسني كانت قد اتفقت على مسرحية قبيل وفاتها وأنها كانت تنوي تقديمها عقب العودة من لندن وأنها استعادت رشاقتها قبل الوفاة فكيف تفكر في الانتحار في ظل ما كانت تنوي وتخطط القيام به .

وعن يوم الوفاة قالت أنه كان يوما صعبا ولم تكن تصدق خبر وفاة شقيقتها سعاد حسني خاصة وأنه كان قد أشيع قبل ذلك أنها توفيت 4 مرات .. وعندما حاولت التواصل معها للاطمئنان عليها لم ترد وانتشرت الأخبار التي تؤكد وفاة السندريلا .