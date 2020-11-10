فى الفترة الأخيرة بدأ عدد من شقيقات النجمات في الظهور على الساحة الفنية لمنافسة شقيقاتهن، ليس فقط بأعمالهن الفنية بل أيضاً بصورهن التى تبرز جمالهن ليظهرن على الساحة الفنية فى صورة أخبار تتساءل دائمًا من الأجمل، أو لتحري الشبه بين النجمات وشقيقاتهن واللاتي علي الأغلب يمتلكن شبه كبير لهن، وفي بعض الأحيان تكن الشقيقه “نسخة طبق الأصل” عن شقيقتها الفنانة.

ومن بين هؤلاء “سابين نحاس” شقيقة المطربة اللبنانية “سيرين عبد النور”، التى خطفت الأنظار لدي ظهورها، حين نشرت شقيقتها الفنانة سيرين عبد النور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عدة صور وفيديوهات تجمعهما واتضح الشبه الكبير بينهما. وتناقلتها حسابات نشطه علي السوشيال ميديا.

في سياق آخر، شاركت النجمة سيرين عبد النور فيديو من كواليس جلسة تصوير جديدة لها على حسابها على تويتر، وظهرت سيرين على سور عال حافية القدمين مرتدية فستانا أسود من أجل التقاط الصور، وكتبت سيرين قائلة،”الشجاعة هى أن تكون نفسك كل يوم فى عالم يحاول إجبارك على أن تكــون شخصاً آخر”.

وعلي الصعيد الفنى، أفادت تقارير إخبارية لبنانية حصول شبكة قنوات MBC، على حقوق إقامة نسخة معربة من البرنامج العالمى The masked singer. البرنامج الذى تعرض شاشة MBC، حاليا النسخة الأجنبية منه، ستتكون لجنة تحكيمه من 4 نجوم عرب، وأعادت سيرين عبد النور عبر حسابها على موقع تويتر تغريدات خاصة بمعلومات عنه.

ستتكون لجنة التحكيم إلى جانب سيرين عبد النور من حسن الرداد وقصى خولى ومهند الحمدى، وسيشارك فيه متسابقين من مختلف البلدان العربية. تنص قوانين البرنامج على ارتداء المشتركين أقنعة وأزياء تنكرية من الرأس إلى القدمين لإخفاء هويتهم، وتقديم فقرات فنية غنائية وراقصة أمام اللجنة.