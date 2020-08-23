شاركت الفنانة السورية “كندة علوش” زوجة النجم المصري “عمرو يوسف” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات “إنستجرام” بعدة صور في مناسباتٍ مختلفة، شهدت ظهور “علا” شقيقة زوجها التى خطفت الأنظار بجمالها وبالشبه الكبير مع شقيقها .

ومن المعروف عن الفنانة كندة علوش أنها كانت حريصة في الفترة الأخيرة على إظهار مدى حبها وارتباطها الشديد بعائلتها، وبعائلة زوجها خاصة شقيقته “علا” التى تعتبرها بمثابة أخت وصديقه مقربة لها مثلما أشارت في اللقاء التليفزيوني اللتين أجرتينه مع الإعلامية المصرية “مني الشاذلي” عبر البرنامج الشهير “معكم مني الشاذلي”

في سياق متصل، شارك النجم عمرو يوسف أحدث ظهور له من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشر صورة له تجمع زوجته الفنانة كندة علوش وشقيقته علا مثلما ظهر خلال الصورة، ومازحهما فيها قائلا: “مش مهم أنا المهم انتم طالعين حلوين”.

وعلي الصعيد الفنى، ينطلق تصوير الفيلم الرعب المصرى “التهويدة” للنجم عمرو يوسف مطلع سبتمبر المقبل في احدى الأستوديوهات التي يقوم بمعاينتها مخرج العمل طارق العريان، ويواصل الأخير في ترشيح النجوم المشاركين في بطولة العمل للوقوف أمام عمرو يوسف بعد تعاقد النجمة دينا الشربينى لتجسد درو البطولة النسائية أمام بطل العمل.

أما عن الفنانة كندة علوش ، فيُشار إلي أنها تستعد لمعاودة نشاطها الفني بعد توقف ثلاث سنوات، وذلك من خلال عملين تلفزيوني سينمائي، وتبدأ خلال أيام تصوير حكاية جديدة من “مسلسل إلا أنا”، وهو مجموعة من القصص المستقلة، وتدور كل قصة في إطار 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداثاً حقيقية، وتتعرض لموضوعات تهم المجتمع والمرأة.