شاركت الفنانة والمطربة غادة رجب جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بمقطع مصور لشقيقتها المطربة “نيفين رجب” وهي تقوم بتقديم أحد الأغاني علي أحد المسارح، وتفاعل معها الكثيرون من محبيها ومتابعيها الذين أشادوا بموهبة شقيقتها.

وتداول النشطاء صور أخري للفنانة نيفين رجب شقيقة غادة رجب ، وأذهل النشطاء مدي التطابق الشكلي بين الشقيقتين، حتى أن بعضهم ظن أن تلك الصور تعود للفنانة غادة رجب وليس لشقيقتها نفين التى أدهشت الجميع بجمالها وبصوتها المميز.

نفين رجب شقيقة غادة رجب

في سياقٍ آخر، نعت الفنانة غادة رجب الفنان الراحل محمود ياسين، الذي وفاته المنية قبل عدة أيام ونشرت صورة له عبر حسابها بـ إنستجرام وعلّقت علي الصورة قائلة: “الف رحمة ونور علي فتي الشاشة النجم الكبير النبيل صاحب الاخلاق والموهبة والسيرة الطيية، القدير محمود ياسين، نسألكم الفاتحة والدعاء”.

وعلي الصعيد الفنى، طرحت المطربة غادة رجب خلال الفترة الماضية ألبوم غنائي جديد يضم 6 أغنيات قدمتهم باللهجة الخليجية، وقد قالت أن سبب تقديمها للاغاني باللهجة الخليجية يعود إلي حبها للغناء من الأساس، وأن هذه القدرة موهبة كبيرة من الله، كما إنها تجيد الغناء أكثر من لهجة .