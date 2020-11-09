فى الفترة الأخيرة بدأ عدد من شقيقات النجمات في الظهور على الساحة الفنية لمنافسة شقيقاتهن، ليس فقط بأعمالهن الفنية بل أيضاً بصورهن التى تبرز جمالهن ليظهرن على الساحة الفنية فى صورة أخبار تتساءل دائمًا من الأجمل، أو لتحري الشبه بين النجمات وشقيقاتهن واللاتي علي الأغلب يمتلكن شبه كبير لهن، وفي بعض الأحيان تكن الشقيقه “نسخة طبق الأصل” عن شقيقتها الفنانة.

ومن بين هؤلاء “فرح” شقيقة المطربة المصرية “كارمن سليمان”، التى خطفت الأنظار لدي ظهورها، حين نشرت شقيقتها الفنانة كارمن سليمان عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عدة صور وفيديوهات تجمعهما واتضح الشبه الكبير بينهما. وتناقلتها حسابات نشطه علي السوشيال ميديا.

وفي سياق متصل، حرصت كارمن سليمان على تهنئة شقيقتها بخطوبتها في شهر فبراير الماضي من خلال نشر صور من الحفل العائلي عبر حسابها بـ إنستجرام، وبعد تعليقات الجمهور المذهولة من تشابه العروس مع شقيقتها كارمن سليمان والعريس مع زوج الأخيرة، علقت الفنانة الشابة بطرافة على الأمر من خلال نشر صورة لها مع العروسين من حفل الخطوبة وكتبت: “اتنين كارمن وفرح اللي انتو شايفينهم واحد واتنين مصطفى”.

وعلي الصعيد الفنى، شاركت المطربة كارمن سليمان في حفلات مهرجان الموسيقي العربية، في دورته الـ29، وذلك مساء اليوم الثالث من شهر نوفمبر الحالي، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي. وأحيت الفقرة الثانية من الحفل الفنانة الشابة كارمن سليمان التي صعدت لمسرح الحفل بأغنية “كلام كلام” وسط تصفيق حاد من الحضور، وبعدها غنت: “أنا بستناك، وحبيبتك تنسيك النوم، ولما تشوفك عيني، وكان ياما كان”.

وقالت كارمن سليمان أمام جمهور مسرح النافورة: “مش عارفة أنا خايفة كدة ليه.. في حاجة غريبة النهاردة شوية”، وبعدها استكملت الحفل بأغنية: “ربنا يخليك لقلبي”، و”على عش الحب” و”لينا رقصة”. وقبل ختام الحفل بأغنية “نصرة قوية”، وجهت كلمة للجمهور قائلة: “انتوا مش متخيلين انا مبسوطة أد أيه.. وأما بروح الأوبرا في أي وقت وسعيدة لمشاركتي في مهرجان الموسيقى العربية هذا العام، تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي.. ومبسوطة لرؤيتي جمهور مسرح النافورة.. يارب الكورونا تموت وشكرا ليكم”.