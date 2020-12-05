فى الفترة الأخيرة بدأ عدد من شقيقات النجمات في الظهور على الساحة الفنية لمنافسة شقيقاتهن، ليس فقط بأعمالهن الفنية بل أيضاً بصورهن التى تبرز جمالهن ليظهرن على الساحة الفنية فى صورة أخبار تتساءل دائمًا من الأجمل، أو لتحري الشبه بين النجمات وشقيقاتهن واللاتي علي الأغلب يمتلكن شبه كبير لهن، وفي بعض الأحيان تكن الشقيقه “نسخة طبق الأصل” عن شقيقتها الفنانة.

ومن بين هؤلاء “لميا علوي” شقيقة الفنانة المصرية “ليلى علوي”، التى خطفت الأنظار بجمالها، حين شاركت شقيقتها الفنانة ليلى علوي جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بمقطع مصور لها احتفلت من خلاله بعيد ميلاد شقيقتها الصغيرة لميا،

وعلّقت ليلى علوي علي المقطع وقالت “عيد ميلاد لميا أختي الصغيرة ٤ ديسمبر عيد ميلاد اختي الصغيرة اللي بعتبرها سندي وبنتي والعيلة بالنسبالي هي وجوزها وبناتها وحفيدها ربنا يخليكي ليا يا لميا ويسعدك ويحفظك ودايماً في ضهري ودايماً مقوياني ومحلية حياتي، سنة حلوة يا أختي الصغيرة” .

وتشارك الفنانة ليلى علوي حاليا في فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي يعرض به فيلم لصديقاتها المقربة الهام شاهين، حيث عرض الفيلم خلال الساعات الماضية وحرص عدد كبير من الفنانين علي التواجد لتهنئة الهام بفيلمها الجديد حظر تجول وكان بينهم “هانى رمزى، بشرى، كارول سماحة، صبرى فواز، سيد رجب، المخرجة هالة خليل، المطربة لينا شماميان، الإعلامية بوسى شلبى، جمال العدل، تامر حبيب، شريف رمزى” .

وعلي الصعيد الفنى، يشار إلى أن آخر أعمال ليلى علوي السينمائية هو فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن”، إنتاج عام 2016، الذي يشارك في بطولته منة شلبي وباسم سمرة وأحمد داوود ومحمد فراج وصابرين، وهو من إخراج يسري نصر الله.