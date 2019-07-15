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شقيقة ليليا الأطرش تسرق الأنظار منها.. شاهدوا جمالها!

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​ليليا الأطرش

سرقت لانا الشقيقة الصغرى للممثلة السورية ​ليليا الأطرش​ الأنظار منها، في صورة نشرتها الأخيرة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وذلك إحتفالاً بعيد ميلادها.

وظهرت الشقيقتان وهما تمسكان بقالب الحلوى، فيما علّقت ليليا على الصورة بالقول :”عيد ميلاد سعيد لأطيب قلب لانا الأطرش”.

 

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Happy birthday sweetheart @lanaatrash

A post shared by Lilia Atrash (@liliaatrash) on

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، حيث أثنوا على جمال لانا وأنوثتها.

يذكر أن الاطرش نافست خلال الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “حرملك”، وجسدت دور الفتاة “عطر”، كما شاركت في بطولة المسلسل الكوميدي الاجتماعي “حركات بنات”، وايضا شاركت في مسلسل “وهم”.

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