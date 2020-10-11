أثارت الفنانة العالمية ” جانيت جاكسون ” شقيقة نجم البوب الفنان الراحل ” مايكل جاكسون ” الجدل مؤخرا بعد ظهورها الأخير وهي ترتدي الحجاب .

حيث نشرت صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ظهرت فيها بإطلالة محتشمة مرتدية حجابا أسود اللون .

وكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” مزاج الجمعة ” .

وتساءل الكثير من المتابعين حول إعتناق جانيت جاكسون الإسلام خاصة وأنها كانت متزوجة من رجل الأعمال القطري ” وسام المانع ” وأنجبت منه طفلا أسمياه ” عيسى ” وكانت ترتدي الملابس الواسعة في حينها .

وتساءلوا أيضا هل تريد ارتداء الحجاب من جديد أم الأمر مجرد صورة ؟ .